Kalenderblatt: Was geschah am 2. Januar?

1972 - Boris Rhein (53), deutscher Politiker (CDU), hessischer Ministerpräsident seit 2022

1947 - Eva Köhler (78), Ehefrau des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler (Amtszeit 2004-2010)

Todestage

2020 - Veronika Fitz, deutsche Volksschauspielerin ("Die Hausmeisterin", "Der Bulle von Tölz"), geb. 1936

1950 - Emil Jannings, deutscher Schauspieler ("Der blaue Engel"), gewann 1929 als erster Schauspieler den Oscar für seine Darstellung in "The Way of All Flesh" (1927) und "The Last Command" (1928), geb. 1884