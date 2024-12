Kalenderblatt: Was geschah am 20. Dezember?

1989 - In Panama marschieren Truppen der USA ein. Die USA wollen Militärmachthaber Manuel Noriega stürzen, dem Washington Drogengeschäfte vorwirft. Noriega ergibt sich am 3. Januar 1990.

1924 - Durch das Schilling-Rechnungsgesetz wird in Österreich die Krone als Währung abgelöst. Das Gesetz tritt am 1. Januar 1925 in Kraft.

Geburtstage

1955 - Martin Schulz (69), deutscher Politiker, SPD-Vorsitzender 2017-2018, Präsident des Europaparlaments 2012-2017