Kalenderblatt: Was geschah am 20. Februar?

1890 - Bei den Reichstagswahlen werden die Sozialdemokraten mit 19,8 Prozent der Stimmen erstmals stärkste Partei.

1810 - Der Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer wird in Mantua auf Befehl Napoleons hingerichtet. Er führte 1809 Tiroler Truppen im Kampf gegen Bayern und Franzosen.

Geburtstage

1975 - Brian Littrell (50), US-amerikanischer Sänger und Musiker, Mitglied der Band Backstreet Boys ("As long as you love me")