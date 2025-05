Kalenderblatt: Was geschah am 20. Mai?

1955 - Anton Corbijn (70), niederländischer Fotograf (Schallplattencover: "The Joshua Tree" von U2 und "Violator" von Depeche Mode) und Filmregisseur ("Control", "A Most Wanted Man")

1955 - Karlheinz Geils (70), deutscher Fußballspieler (Arminia Bielefeld 1980-1984, 1. FC Köln 1984-1987)

1950 - Wei Jingsheng (75), chinesischer Dissident und Menschenrechtler, gilt als Vater der Demokratiebewegung in China, ab 1979 fast ununterbrochen in Haft, 1997 in die USA abgeschoben

Todestage

2024 - Karl-Heinz Schnellinger, deutscher Fußballspieler (1. FC Köln 1958-1963, AC Mailand 1965-1974), Fußballer des Jahres 1962, geb. 1939