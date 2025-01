Kalenderblatt: Was geschah am 21. Januar?

1950 - Billy Ocean (75), britischer Popmusiker und -sänger ("Get Outta My Dreams, Get Into My Car", "When The Going Gets Tough, The Tough Get Going")

1945 - Peter Konwitschny (80), deutscher Opernregisseur, mehrfach als Regisseur des Jahres und für die Inszenierung des Jahres ausgezeichnet vom Magazin "Opernwelt"

1930 - Günter Lamprecht, deutscher Schauspieler, ("Berlin Alexanderplatz"), gest. 2022

Todestage

1950 - George Orwell, britischer Schriftsteller ("1984", "Farm der Tiere"), geb. 1903