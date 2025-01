Kalenderblatt: Was geschah am 22. Januar?

1980 - Der sowjetische Atomphysiker und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow wird in die Stadt in Gorki (heute Nischni Nowgorod) verbannt, nachdem er den Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan verurteilt hatte. 1986 wird ihm die Rückkehr nach Moskau erlaubt.

1905 - Am "Blutsonntag" von St. Petersburg töten zaristische Soldaten mehr als 1.000 demonstrierende Arbeiter, die auf die Beantwortung einer Bittschrift an den Zaren warten.

Geburtstage

1965 - Diane Lane (60), amerikanische Schauspielerin ("Mord im Weißen Haus", "Untreu")