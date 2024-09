Kalenderblatt: Was geschah am 22. September?

1979 - Roberto Saviano (45), italienischer Schriftsteller ("Gomorrha. Reise in das Reich der Camorra")

1954 - Shari Belafonte (70), amerikanisches Schauspielerin (Serie "Hotel")

1924 - Rosamunde Pilcher, britische Schriftstellerin ("Die Muschelsucher", "Stürmische Begegnung", "Wintersonne"), gest. 2019

Todestage

1989 - Irving Berlin, amerikanischer Komponist (Filmschlager "White Christmas", "There's No Business Like Show-Business"), geb. 1888