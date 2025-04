Kalenderblatt: Was geschah am 23. April?

1990 - Karl-Marx-Stadt in der DDR soll wieder Chemnitz heißen. Bei einer Bürgerbefragung sprechen sich 76 Prozent der Einwohner für die Änderung aus.

1975 - In einer Rede an der Tulane University in New Orleans erklärt US-Präsident Gerald Ford den Vietnamkrieg, "soweit er Amerika betrifft", für beendet.

Geburtstage

1955 - Sissy Höfferer (70), österreichische Schauspielerin, Fernsehrollen: "Soko Köln", "Die Verbrechen des Professor Capellari"