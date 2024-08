Kalenderblatt: Was geschah am 23. August?

1974 - Serhij Zhadan (50), ukrainischer Schriftsteller, Übersetzer und Musiker, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022

1949 - Rick Springfield (75), australisch-amerikanischer Musiker ("Jessie's Girl", "I've Done Everything For You") und Schauspieler

1924 - Ephraim Kishon, israelischer Schriftsteller und Satiriker ("Der Blaumilchkanal"), gest. 2005

Todestage

1989 - Ronald David Laing, britischer Psychiater und Psychoanalytiker ("Das geteilte Selbst"), Leitfigur der antiautoritären Bewegung der 1960er Jahre, geb. 1927