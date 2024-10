Kalenderblatt: Was geschah am 23. Oktober?

2019 - In einem Kühllaster werden im britischen Grays bei London die Leichen von 39 Vietnamesen entdeckt, vermutlich von Belgien aus eingeschleuste Flüchtlinge. In Großbritannien, Irland und Vietnam werden mehrere Verdächtige festgenommen. Am 22. Januar 2021 werden vier Männer zu langen Haftstrafen verurteilt.