Kalenderblatt: Was geschah am 25. Dezember?

1954 - Annie Lennox (70), britische Rocksängerin und Songschreiberin, Sängerin des Popduos Eurythmics ("There Must Be An Angel")

1949 - Sissy Spacek (75), amerikanische Schauspielerin ("Carrie - Des Satans jüngste Tochter")

1899 - Humphrey Bogart, amerikanischer Filmschauspieler ("Casablanca", "African Queen"), gest. 1957

Todestage

2019 - Peter Schreier, deutscher Sänger und Dirigent, als Tenor war er insbesondere Lied-Interpret und Mozartspezialist, geb. 1935