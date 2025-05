Kalenderblatt: Was geschah am 25. Mai?

1985 - Ein Wirbelsturm an der Küste von Bangladesch fordert mehr als 11.000 Menschenleben.

1895 - Der irische Schriftsteller Oscar Wilde wird in London wegen Homosexualität zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt.

Geburtstage

1975 - Lauryn Hill (50), amerikanische Hip-Hop-Sängerin (Album "The Miseducation of Lauryn Hill"), Mitbegründerin und Sängerin der Band The Fugees ("Killing Me Softly")