Kalenderblatt: Was geschah am 26. September?

1969 - Das Album "Abbey Road" der Beatles erscheint. Es ist das elfte und genau genommen letzte Album der Fab Four, denn als "Let it be" 1970 veröffentlicht wurde, existierte die Band so nicht mehr.

1954 - Das japanische Fährschiff "Toya Maru" wird bei einem Wirbelsturm vor der Insel Hokkaido aus der Verankerung gerissen und sinkt. 1172 Menschen sterben.

Geburtstage

1974 - Andreas Scheuer (50), deutscher Politiker, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 2018-2021, CSU-Generalsekretär 2013-2018