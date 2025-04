Kalenderblatt: Was geschah am 27. April?

Namenstag

Floribert, Salman, Zita

Historische Daten

2005 - In Toulouse startet das größte Passagierflugzeug der Welt, der A380, zu seinem Jungfernflug. Die Maschine mit knapp 80 Metern Spannweite hat in der Standardversion 555 und in der Charterklasse 853 Plätze.