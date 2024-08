Kalenderblatt: Was geschah am 27. August?

Namenstag

Gebhard, Monika

Historische Daten

2014 - Das Bundeskabinett beschließt die Einführung eines nationalen Gedenktages für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, soll in Zukunft auch an das Schicksal der deutschen Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs erinnert werden.