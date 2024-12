Kalenderblatt: Was geschah am 27. Dezember?

1944 - Hans-Jürgen Buchner (80), deutscher Musiker und Sänger, Gründer der niederbayerischen Gruppe Haindling ("Lang scho nimmer g'sehn", "Du Depp")

1944 - Mick Jones (80), britischer Gitarrist und Komponist, Mitbegründer der Rockband Foreigner ("I Want To Know What Love Is")

1939 - Barbara Klemm (85), deutsche Fotografin, dokumentierte als langjährige Redaktionsfotografin der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" große Teile der deutschen Nachkriegsgeschichte

Todestage

1874 - Ernst Litfaß, deutscher Verleger, Erfinder der Litfaßsäule, die erste wird 1855 in Berlin aufgestellt, geb. 1816