Kalenderblatt: Was geschah am 28. Mai?

1965 - Michael Thalheimer (60), deutscher Schauspieler und Regisseur, inszenierte unter anderem am Berliner Ensemble und am Burgtheater in Wien

1925 - Dietrich Fischer-Dieskau, deutscher Opern- und Liedersänger (lyrischer Bariton), gest. 2012

1925 - Heinz Reincke, deutsch-österreichischer Schauspieler (Fernsehserien "Der Landarzt", "Heimatgeschichten"), gest. 2011

Todestage

2007 - Jörg Immendorff, deutscher Maler und Bildhauer (Bilderzyklus "Café Deutschland"), geb. 1945