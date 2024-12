Kalenderblatt: Was geschah am 29. Dezember?

1953 - Thomas Bach (71), deutscher Sportfunktionär, IOC-Präsident seit 2013; Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes 2006-2013

1946 - Marianne Faithfull (78), britische Rocksängerin (Hits: "The Ballad of Lucy Jordan", "As Tears Go By", Album: "Broken English") und Schauspielerin ("Irina Palm")

1889 - Waslaw Nijinsky, russischer Tänzer und Choreograph, wegen seiner fast schwerelos wirkenden Sprünge von Kritikern als "achtes Weltwunder" bezeichnet, gest. 1950 (unterschiedliche Angaben zum Geburtsdatum)

Todestage

2019 - Manfred Stolpe, deutscher Politiker (SPD), Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2002-2005, Ministerpräsident Brandenburgs 1990-2002, geb. 1936