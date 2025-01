Kalenderblatt: Was geschah am 29. Januar?

Namenstag

Aquilin, Poppo, Radegund, Valerius

Historische Daten

2024 - Die KaDeWe-Gruppe mit den Luxuskaufhäusern KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg meldet Insolvenz in Eigenverwaltung an. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter. Teile des Konzerns gehören zur in Schieflage geratenen Signa-Gruppe des österreichischen Geschäftsmanns René Benko.