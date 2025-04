Kalenderblatt: Was geschah am 3. April?

1940 - Nach dem Einmarsch der Roten Armee in Polen beginnt der sowjetische Geheimdienst NKWD mit dem Transport von 20.000 gefangenen polnischen Offizieren und Intellektuellen nach Katyn in der Nähe des russischen Smolensk. In einem Waldgebiet werden sie in den nächsten Tagen und Wochen auf Befehl Stalins ermordet.

1865 - Im Amerikanischen Bürgerkrieg erobern die Nordstaaten Richmond (Virginia), die Hauptstadt der Konföderierten Staaten von Amerika.

Geburtstage

1985 - Leona Lewis (40), britische Sängerin ("Bleeding Love")