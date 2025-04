Kalenderblatt: Was geschah am 30. April?

1825 - In Leipzig gründen Buchhändler und Verleger ihre Standesorganisation, den Börsenverein der deutschen Buchhändler zu Leipzig. Daraus geht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hervor.

1815 - König Friedrich Wilhelm III. beschließt die Gründung der preußischen Provinz Westfalen. Der preußische Staat war aufgrund der Beschlüsse des Wiener Kongresses in den Besitz des gesamten westfälischen Raums gelangt und fasste ihn erstmals in seiner Geschichte in einer politischen Einheit zusammen.

Geburtstage

1990 - Michael Schulte (35), deutscher Songwriter und Sänger, vierter Platz beim Eurovision Song Contest 2018 mit "You Let Me Walk Alone"