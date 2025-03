Kalenderblatt: Was geschah am 30. März?

1995 - Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundeswehr wird eine Frau über die Grundrechte der Soldaten wachen. Der Bundestag wählt die CDU-Abgeordnete Claire Marienfeld mit großer Mehrheit zur neuen Wehrbeauftragten.

1990 - Der französische Automobilhersteller Citroën kündigt die Einstellung der Produktion des Kleinwagens 2 CV an, der in Deutschland unter dem Namen "Ente" zum Mythos wurde. Am 27. Juli 1990 läuft die letzte "Ente" in Portugal vom Band.

Geburtstage

1960 - Christoph M. Ohrt (65), deutscher Schauspieler (TV-Serien: "Ein Fall für zwei", "HeliCops – Einsatz über Berlin")