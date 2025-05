Kalenderblatt: Was geschah am 30. Mai?

Namenstag

Ferdinand, Hubert, Jeanne, Reinhild

Historische Daten

2024 - Im New Yorker Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin sprechen die Geschworenen den ehemaligen und künftigen US-Präsidenten Donald Trump in allen Punkten schuldig. Trumps Anwalt kündigt Berufung an. Die Verkündung der Strafe wird im November auf unbestimmte Zeit verschoben.