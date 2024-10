Kalenderblatt: Was geschah am 30. Oktober?

1974 - Mit einem sensationellen K.o.-Sieg über seinen Landsmann George Foreman feiert US-Boxer Muhammad Ali in Kinshasa (Zaire, heute Kongo) sein Comeback als Schwergewichtsweltmeister. Der "Rumble in the Jungle" gilt als einer der spektakulärsten Kämpfe der Boxgeschichte.

1864 - Dänemark muss im Frieden von Wien die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg an Preußen und Österreich abtreten.

Geburtstage

1974 - Stipe Erceg (50), deutsch-kroatischer Schauspieler ("Die fetten Jahre sind vorbei", "Asphaltgorillas")