Kalenderblatt: Was geschah am 31. Dezember?

Namenstag

Katharina, Melanie, Silvester

Historische Daten

2019 - China meldet mysteriöse Krankheitsfälle an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Lungenkrankheit ist in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen. Danach wird bekannt, dass die später als Covid-19 bezeichnete Krankheit auf ein neuartiges Coronavirus zurückgeht.