Kalenderblatt: Was geschah am 5. Juli?

1954 - Der 19-jährige Lastwagenfahrer Elvis Presley nimmt den alten Blues-Song "That's All Right, Mama" auf. Es ist seine erste Single und der Start einer unvergleichlichen Karriere.

1884 - Mit der Flaggenhissung durch den Afrikaforscher Gustav Nachtigal wird das westafrikanische Togo deutsche Kolonie.

Geburtstage

1974 - Marcio Amoroso (50), brasilianischer Fußballspieler (Borussia Dortmund 2001-2004)