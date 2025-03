Kalenderblatt: Was geschah am 5. März?

Namenstag

Dietmar, Oliva

Historische Daten

2024 - Der Brand eines Strommastes legt die Produktion in der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin still. Eine linksextreme Gruppe erklärt sich dafür verantwortlich und wirft dem US-Elektroautobauer "extreme Ausbeutungsbedingungen" vor. Erst sechs Tage später ist das Werk wieder am Netz.