Kalenderblatt: Was geschah am 5. Mai?

1950 - Sieben Tage nach seiner Heirat mit Königin Sirikit wird Bhumibol Adulyadej im Chitralada-Palast in Bangkok offiziell zum König von Thailand (Rama IX.) gekrönt. König war er schon seit 1946 und blieb es bis zu seinem Tod 2016.

1945 - Das Lager Mauthausen bei Linz in Österreich, in dem zwischen 1938 und 1945 mehr als 100.000 Menschen umgebracht wurden, wird als letztes deutsches KZ durch die Amerikaner befreit. Der 5. Mai ist heute der offizielle österreichische "Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus".

Geburtstage

1965 - Mark Keller (60), deutscher Schauspieler ("Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei")