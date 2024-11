Kalenderblatt: Was geschah am 5. November?

1959 - Bryan Adams (65), kanadischer Rocksänger ("Summer of '69", "Have You Ever Really Loved a Woman?")

1949 - Ulla Unseld-Berkéwicz (75), deutsche Schriftstellerin und Verlegerin, "Engel sind schwarz und weiß", Geschäftsführerin des Suhrkamp-Verlags 2003-2015

1921 - Margot Friedländer (103), deutsche Überlebende des Holocaust, Zeitzeugin und Autorin

Todestage

1989 - Vladimir Horowitz, amerikanischer Pianist, geboren in der damals russischen Ukraine, erste internationale Erfolge 1925 in Deutschland, US-Debüt 1928 mit den New Yorker Philharmonikern, geb. 1903