Kalenderblatt: Was geschah am 6. April?

1975 - Zach Braff (50), amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor ("Garden State", "Wish I Was Here", TV-Serie "Scrubs – Die Anfänger")

1954 - Sepp Ferstl (71), deutscher Skirennläufer, zweimaliger Sieger des legendären Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel

1946 - Wolfgang Ischinger (79), deutscher Diplomat, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz 2008-2022, Botschafter in den USA 2001-2006

Todestage

2005 - Fürst Rainier III., Fürst von Monaco 1949-2005, geb. 1923