Kalenderblatt: Was geschah am 6. März?

1930 - In den USA bietet ein Lebensmittelhändler weltweit zum ersten Mal Tiefkühlkost an.

1525 - Während des Bauernkrieges versammeln sich in Memmingen oberschwäbische Bauern und schließen sich zur Christlichen Vereinigung zusammen. In Laufe ihrer Beratungen formulieren sie im März ihre Forderungen an die Obrigkeit ("Zwölf Artikel"). Die Schrift gilt als eine der frühesten Formulierungen von Grund- und Menschenrechten in Europa.

Geburtstage

1955 - Friedbert Pflüger (70), deutscher Politiker, CDU-Spitzenkandidat für die Berliner Abgeordnetenhauswahl 2006