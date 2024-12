Kalenderblatt: Was geschah am 7. Dezember?

1974 - Nicole Appleton (50), kanadische Popsängerin, Mitglied der Girlgroup All Saints ("Never Ever")

1964 - Ilse Aigner (60), deutsche Politikerin (CSU), Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008-2013, stellvertretende bayerische Ministerpräsidentin 2013-2018, Präsidentin des bayerischen Landtags seit 2018

1949 - Tom Waits (75), amerikanischer Sänger ("Downtown Train", "Rain Dogs"), Komponist und Schauspieler ("Down By Law", "Der Tiger und der Schnee")

Todestage

2004 - Winfried Scharlau, deutscher Journalist, Auslandskorrespondent der ARD in Südostasien und den USA, langjähriger Moderator der Sendung "Weltspiegel", geb. 1934