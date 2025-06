Kalenderblatt: Was geschah am 7. Juni?

1905 - Das norwegische Storting (Parlament) beschließt die einseitige Auflösung der seit 1815 bestehenden Union mit Schweden. Norwegen war zuvor über mehrere Jahrhunderte abwechselnd von Schweden und Dänemark beherrscht worden.

1905 - In Dresden gründen die Architekturstudenten Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Bleyl die Vereinigung expressionistischer Künstler "Die Brücke".

Geburtstage

1965 - Damien Hirst (60), britischer Künstler (Skulptur "For the Love of God", ein mit Diamanten besetzter Platinabguss eines menschlichen Totenschädels)