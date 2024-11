Kalenderblatt: Was geschah am 8. November?

1954 - Kazuo Ishiguro (70), britischer Schriftsteller ("Was vom Tage übrigblieb"), Literaturnobelpreis 2017

1949 - Bonnie Raitt (75), amerikanische Bluesmusikerin ("Runaway", "Something To Talk About")

1949 - Gabriele Krone-Schmalz (75), deutsche Fernsehjournalistin, ARD-Korrespondentin in Moskau 1987-1991, Moderation des ARD-"Kulturweltspiegel" 1992-1997

Todestage

2023 - Hannelore Kramm, österreichische Schauspielerin, Ehefrau des Schlagersängers Heino, geb. 1942