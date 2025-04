Kalenderblatt: Was geschah am 9. April?

1945 - Kurz vor Kriegsende werden die in Konzentrationslagern gefangenen Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Hans von Dohnanyi und Georg Elser von den Nazis ermordet. Bonhoeffer und Canaris werden in Flossenbürg hingerichtet, Dohnanyi in Sachsenhausen. Elser wird in Dachau erschossen.