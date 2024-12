Kalkulation: Der Weiler Wasserpreis steigt um 17 Cent

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt ab dem 1. Januar pro bezogenem Kubikmeter Wasser 2,38 Euro (bisher 2,21 Euro) zuzüglich (zur Zeit) sieben Prozent Mehrwertsteuer, also insgesamt 2,55 Euro. Der Gemeinderat hat einstimmig zugestimmt. Ein Mindesthandelsbilanzgewinn in Höhe von knapp 92 000 Euro und die voraussichtliche Konzessionsabgabe 2025 (gut 525 000 Euro) können bei einem Wasserpreis von 2,38 Euro erwirtschaftet werden, heißt es in der Vorlage. Im Wirtschaftsplan wird mit einem Jahresgewinn von gut 852 000 Euro gerechnet.