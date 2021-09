Kaltenbach-Stiftung Ein Recht auf Erholung und Freizeit

Die Initiatorinnen des Menschenrechts-/Kinderrechtswegs Lörrach, Ulrike Schäfer (Amnesty International Lörrach) und Christine Langen (Unicef Lörrach), übergaben die Tafel an die Vorstandsmitglieder Beatrice Kaltenbach-Holzmann und Iris Teulière. In einer kurzen Ansprache an die Kinder hob Langen hervor, dass jedes Kind einzigartig und mit Würde ausgestattet sei und gerade in der Freizeit und im Spiel seine Potenziale entdecken könne, schöpferisch tätig werde und in der Begegnung mit anderen seine Persönlichkeit entfalte.

Gute Balance

Die Kinder dieser Einrichtung seien Glückskinder, weil ihnen an diesem Ort so vielfältige Angebote gemacht und Menschen zur Seite gestellt würden, die die Kinder in einer guten Balance zwischen Fürsorge, Anleitung und Entscheidungsfreiheit auf ihrem Weg begleiteten.