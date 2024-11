Kalter Markt in Schopfheim: Rund 100 Stände in der Altstadt

Speisen und Attraktionen

Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Imbiss- und Süßwarenstände. Auch für die Unterhaltung von Kindern stehen verschiedene Attraktionen bereit. Unterm Motto „Chäs und Wii us Poligny“ ist auch das Jumelage-Komitee der Partnerstadt Poligny traditionell wieder auf dem „Kalten Markt“ dabei. Am Stand vor dem Rathaus werden nicht nur köstlicher Comté sondern auch andere schmackhafte Käsesorten sowie Rotweine, Weißweine und Crémant aus dem Jura verkauft. Über zahlreiche interessierte Besucher freuen sich die Verkäufer und das Partnerschaftskomitee Schopfheim.

Geänderte Abfallsammlung

Was für den Einen ein Vergnügen ist, ist für den Anderen mit Unannehmlichkeiten verbunden. Die Stadtverwaltung bittet bereits jetzt die Anwohner der Altstadt um Verständnis. Hierzu werden entsprechend Anwohner-Infos im Vorfeld verteilt. So findet die Abfallsammlung des Restmülls am frühen Morgen des Dienstags, 3. Dezember, an ausgewiesenen Sammelpunkten statt. Um eine „Fremdbefüllung“ am Kalten Markt zu vermeiden, empfiehlt die Stadtverwaltung, die Mülltonne bereits kurz nach der Leerung (spätestens um 9 Uhr) wieder einzuholen.