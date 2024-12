Kalter Markt Schopfheim: „Einer der schönsten Märkte Südbadens“

Zentnerweise wird auf dem Kalten Markt die Rohkost geschält, geraspelt und zerkleinert – oft genug mit der Erkenntnis beim faszinierten Zuschauer: Genau das braucht` s in meiner Küche noch. Foto: Anja Bertsch

Schöne Altstadt, nette Leute

Überholt scheint der Kalte Markt – als einer der vielen Krämermärkte zur Winterszeit – nicht zu sein. Denn die Besucherzahlen sind nach wie vor hoch, so zumindest die Einschätzung von Jorge Gonzáles, der seit 42 Jahren in Schopfheim vertreten ist. Seit 36 Jahren verkauft er Gewürze, Kräuter und Tee. „Ich komme aus Sasbach. Hierher fahre ich am weitesten, aber der Markt gehört zu den schönsten in Südbaden. Mir gefällt die Altstadt und das Publikum ist sehr freundlich hier. Aber es ist immer kalt“, sagt er – und so soll’s ja irgendwie auch sein bei einer Veranstaltung, die seit Jahrhunderten als „Chalte Märt“ durch die Stadt-Annalen geistert. Warm ums Herz wird es bei einer Tasse Glühwein, der auch von den örtlichen Gastronomen und Vereinen angeboten wird. Diese beteiligen sich rege am Marktgeschehen: mit Essensständen, Getränkeausschank und frischem Gebäck.