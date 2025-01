Kampf gegen Antisemitismus Klein: Migranten müssen unser Verhältnis zu Israel begreifen

Völkerrechtswidrige Äußerungen israelischer Kabinettsmitglieder

Auch die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu müsse eigentlich erkennen, dass es ihrer eigenen Position in dem Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag schade, wenn sich Angehörige des Kabinetts so äußerten, führte Klein weiter aus. Der Strafgerichtshof hatte gegen Netanjahu und seinen Ex-Verteidigungsminister Joav Galant im Dezember Haftbefehle wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen erlassen. Der Gaza-Krieg war nach dem Überfall der Hamas und anderer terroristischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober 2023 mit rund 1.200 Toten ausgebrochen. Große Teile des dicht besiedelten Küstenstreifens liegen jetzt in Schutt und Asche. Nach palästinensischen Angaben kamen dort seit Oktober 2023 mehr als 47.000 Menschen ums Leben