Kampf gegen die Krise Greta Thunberg: Sofortiges Handeln statt vage Klimaziele

Unruhen in Washington Steinmeier und Merkel: Trump Schuld an Ausschreitungen

Der Sturm auf das Kapitol in Washington löst auch in Deutschland Erschütterung aus. In der Schuldfrage ist man ziemlich einig. Wohl noch nie haben Bundesregierung und Bundespräsident einen US-Präsidenten so scharf attackiert. Es gibt aber auch Hoffnung.