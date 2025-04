Esteban Ocon war von der Strecke abgekommen und hatte seinen Haas mächtig demoliert. Und wieder machte Verstappen es spannend, während beide McLaren eher entspannt den Einzug in die Top Ten klar machten. Gerade mal Platz neun für den Niederländer.

Verstappen klagt: "Die Bremsen sind schrecklich"

Nun kam es aber drauf an. Aber für Verstappen würde es diesmal nicht laufen wie zuletzt in Suzuka. "Die Bremsen sind schrecklich", klagte er erneut über Funk. Die Konsequenz: Keine gute Runde. Viel zu weit weg von der Spitze - fast zwei Sekunden. Auch beim zweiten Versuch wurde es nicht viel besser. Dafür lieferte vor allem Piastri ab, der in China zum ersten Mal auf Pole gestanden - und auch das Rennen gewonnen hatte.