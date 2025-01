Kampf um globale Relevanz Kapverden oder USA: Muss der Handball "in die Diaspora"?

Was zunächst wie eine alberne Spinnerei klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Hanning sorgt sich um den globalen Stellenwert des Handballs. Während die WM-Auftritte der DHB-Auswahl hierzulande Millionen Fans vor die Bildschirme locken, kennen viele das Spiel mit der Harzkugel in Amerika, Afrika oder Asien gar nicht. Womöglich, weil Menschen in diesen Ländern nie die Möglichkeit haben, Weltklasse-Handball live zu erleben.

Hanning warnt vor "handballerischer Monokultur"

Seit der Jahrtausendwende fand mit Ausnahme der Turniere in Tunesien (2005), Katar (2015) und Ägypten (2021) jede WM in Europa statt. Der Trend setzt sich auch die nächsten Jahre fort. "Der Handball in Europa ist sehr stark verwurzelt und dessen sollten wir uns nicht schämen, sondern diese Tradition weiter entwickeln und in andere Kontinente tragen", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann der Deutschen Presse-Agentur. Aber wie?