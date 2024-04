Kampf ums Paris-Ticket: EM-Ausscheidung nur Aufwärmprogramm für Handball-Frauen

In den Partien gegen die Ukraine am Donnerstag sowie gegen Israel am Samstag und Sonntag will sich das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch für die in der kommenden Woche anstehende Olympia-Qualifikation warmspielen und weiteres Selbstvertrauen holen.

Traum von Olympia

"Ich bin froh, dass wir nicht von null auf hundert in das Quali-Turnier gehen müssen. Wir haben die EM-Qualifikation eigentlich erledigt. Entsprechend können wir diese drei Spiele nutzen, um uns so weiterzuentwickeln, dass wir in der nächsten Woche in Topform sind", sagte Gaugisch und bekräftigte: "Die Olympia-Ausscheidung ist das Highlight, auf das wir seit Langem hinfiebern."