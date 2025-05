Kampfsport: Karate-Weltmeister aus Steinen

Diese wurden in diesem Jahr um acht Weltmeister- und drei Vizeweltmeistertitel ergänzt. Nach einer intensiven Vorbereitungszeit konnten sich die Karateka des Budocenters für die Teilnahme an der zehnten Fudokan-Karate-Weltmeisterschaft in Pulawy (Polen) qualifizieren. Die Steinener Karatekids Leonie Julie Mülhaupt, Julius Räuber, Finn Stell, Leon Huber und Emilia Meng sowie die Jugendlichen und Erwachsenen Isabelle Mion, Mona Schmalz, Frank Huber, Andrea Lüthe, Michael Löwing und Trainer Manuel Haas waren für die WM nominiert worden und traten mit den Betreuern und dem Deutschen Nationalkader die Anreise nach Polen an.

Erfolgreiche Athleten

Die Wettkämpfe mit mehr als 1300 Athleten aus 24 Ländern in 14 Disziplinen der Kampfkunst Karate begannen mit den Starts der Kinder von sechs bis 13 Jahren in den Wettbewerben Kihon (Grundschule), Kata (Formen) und Kumite (Zweikampf). Parallel dazu starteten die Jugendlichen, Erwachsenen und Veteranen in verschiedenen Altersklassen. Weiter ging es dann in den Teamdisziplinen und „exotischeren“ Karatedisziplinen wie Enbu, FukuGo, Kobudo, Tamashewari (Bruchtest), Ikkaido für Menschen mit Einschränkungen sowie Tsume Ai, heißt es in der Mitteilung.