Dichtungen falsch verlegt

Die Abwasserrohre in Hasel bestehen laut Leppert zumeist aus Stahlbeton, der durch ständigen Gebrauch korrodiert. Mit der Zeit träten Risse und Löcher in den Wandungen auf; durch defekte Dichtungen, die laut Leppert zum Teil falsch verlegt wurden, könnte weiteres Wasser in die Kanalisation gelangen. Zudem sei der Untergrund in Bewegung, was die Rohre belaste. Negative Auswirkungen auf die Stabilität der Rohre habe auch der Schwerlastverkehr.