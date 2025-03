Kanalsanierungen: Auch unterm Stadtteil wird gebaut

Gemeinderat Andreas Rühle merkte an, dass in Friedlingen an der Blauenstraße und an der Hauptstraße/Höhe Riedlistraße bereits große Baumaßnahmen in Gang seien. Da auch ein Teil der Kanalarbeiten in offener Bauweise erfolgen werde, sorgte er sich um das Wohl der Anwohner und fragte, ob es möglich sei, die Baustellen so aufeinander abzustimmen, dass diese möglichst wenig gestört werden.