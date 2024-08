Die Polizei hat einen alkoholisierten Autofahrer nach einem Unfall auf der B 3 aus dem Verkehr gezogen. Der 34-Jährige hatte am Samstag, 24. August, gegen 21.55 Uhr ein anderes Fahrzeug in Richtung Kalte Herberge überholt. Kurz nach dem Wiedereinscheren verlor er 34-Jährige die Kontrolle über sein Auto. Er kam mit auf die Gegenfahrbahn, übersteuerte das Fahrzeug und geriet in das Bankett. Danach kippte das Auto um und blieb auf der Bundesstraße liegen. Der 34-Jährige sei nicht verletzt worden, heißt es. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von fast 1,8 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Das Auto musste mit einem Schaden von 20 000 Euro abgeschleppt werden.