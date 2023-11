Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto stark beschädigt. Der Fahrzeugführer befuhr am Mittwoch gegen 0.40 Uhr die Straße „Im Maiacker“ bergwärts und streifte mit seinem Fahrzeug ein am Straßenrand geparktes Auto. An diesem entstand laut einer Mitteilung der Polizei ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro.