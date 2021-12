Kandern 100 Jahre alte Weihnachtsgrüße

Die Postkarte, in den Anfangsjahren hieß sie noch „Correspondenzkarte“, trat in Deutschland einen regelrechten Siegeszug an, nachdem sie 1870 im Gebiet des Norddeutschen Bundes eingeführt wurde. Bereits am ersten Verkaufstag, dem 25. Juni 1870, wurden allein in Berlin 45 468 Stück verkauft. Ab 1878 konnten Karten in die meisten Länder der Erde verschickt werden.

Die von uns gezeigten Ansichtskarten mussten lediglich die Grenze zur nahe gelegenen Schweiz nach Kleinhüningen passieren. Mutmaßliche Verehrer wollen von der jungen Frau vom Wälder wissen, wann sie an Weihnachten nach Hause kommt und ob man sich mal wieder treffen könne. „Hoffentlich können wir auch mal wieder lustig sein, gell, wie im letzten Jahr“, heißt es beispielsweise auf einer der Karten. „Warum so schweigsam?“, fragt eine Freundin vorwurfsvoll auf einer anderen Ansichtskarte. Die Mutter beschränkt sich auf einen kurzen Gruß.

Ob das eine oder andere Treffen zustandekam? Wir wissen es nicht.